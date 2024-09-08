Москва, 8 сентября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. На выборах губернатора Сахалинской области лидирует действующий глава региона Валерий Лимаренко, выдвинутый партией «Единая Россия». Это следует из данных онлайн-табло 8 сентября в информационном центре Центризбиркома.

Владимир Смирнов/ТАСС

После обработки 0,51% протоколов он набирает 55,3% голосов избирателей.

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Ашихмин с 21,66% голосов. Выдвинутый партией «Новые люди» Роман Веденеев заручился поддержкой 10,14% избирателей, Вадим Полицинский от партии «Справедливая Россия ― Патриоты ― За правду» пока набрал 2,3% голосов.

Президент России Владимир Путин назначил Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области в декабре 2018 года. В сентябре 2019 года на острове прошли выборы главы региона, на которых Лимаренко победил, набрав 56,15% голосов.

В апреле в ходе встречи по видеосвязи глава региона пожелал губернатору Сахалинской области удачи на сентябрьских выборах.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны изберут губернаторов, в трёх регионах проголосуют за кандидатов в депутаты Государственной думы. Также проводятся выборы региональных и муниципальных парламентариев.

В столице проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва. Проголосовать можно как очно, так и онлайн. За два дня выборов в Москве проголосовали более 2,6 млн человек.

8 сентября голосование на выборах разного уровня проходит во всех 83 регионах России, где они были запланированы. В них пройдут около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов. На них свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 8 сентября заявила, что единый день голосования проходит в экстраординарных и экстремальных условиях. Несмотря на это, ЦИК получил меньше обращений о нарушениях, чем обычно.