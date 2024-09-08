Висбаден, Германия, 8 сентября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Колесо обозрения остановилось в немецком Узингене вечером в субботу, 7 сентября, сообщает Bild.

IMAGO/Martin Wagner/TASS

По данным газеты, остановка произошла из-за сбоя в работе электросети. В результате посетители обесточенного аттракциона оказались запертыми в кабинках на высоте 38 м. По словам владельца колеса Роберта Горманнса, было решено провести эвакуацию посетителей как можно скорее. Дальнейшие действия обслуживающего аттракцион персонала, отмечается в материале, показались гостям и прибывшей на место полиции крайне авантюрными.

Люди смогли самостоятельно выбраться из нескольких кабинок, находившихся в момент остановке ближе всего к земле. Из-за этого возник дисбаланс веса — и колесо стало проворачиваться.

«При этом [из-за возникшего дисбаланса] колесо какое-то время вращается почти на 40% быстрее, чем обычно. Когда оно снова начнет замедляться, мы можем нажать на механические тормоза, чтобы полностью остановить его», — объяснил спасательную тактику Горманнс.

Подобным образом колесо пришлось провернуть шесть раз — пока все пассажиры поочерёдно не оказались на земле.

Члены пожарной бригады Узингена отметили, что полицейские и Горманнс лично помогали им вручную ловить и останавливать кабинки, которые в результате прокручивания колеса опускались вниз.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа в Лейпциге загорелись кабины колеса обозрения с людьми. Нескольким посетителям потребовалась медицинская помощь. В результате происшествия пострадали более 30 человек, среди них — четверо полицейских.

В феврале в самом большом в Швеции парке развлечений вспыхнул крупный пожар. Возгорание началось на одном из водных аттракционов, а затем распространилось на всё здание. За помощью обратились 12 человек.