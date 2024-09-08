Сочи, Краснодарский край, 8 сентября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. В Сочи на побережье Чёрного моря выбросило морскую мину. Об этом 8 сентября сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Кадр из видео

На опубликованных кадрах видно, как туристы доставали снаряд из воды. Несколько мужчин в плавках выкатили круглый шипованный предмет на пляж.

Отмечается, что находка может быть одной из дрейфующих украинских мин.

Официальной информации на этот счёт пока не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня в 60 метрах от берега у турецкого города Эрегли заметили дрейфующую украинскую мину. Она находилась на глубине пять метров. В связи с этим временно закрыли вход на пляжи для населения. Турецкие сапёры контролируемым образом подорвали снаряд.

30 июня взрыв прогремел у побережья в Одессе. Столб воды поднялся в нескольких метрах от берега. Наблюдавшие инцидент предположили, что в акватории могла сдетонировать мина.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о преднамеренном минировании Киевом акватории Чёрного моря. Дипломат напомнила, что в начале специальной военной операции в 2022 году многие украинские мины из-за штормов сорвало с якорей, после чего они дрейфовали и оказались у берегов Румынии, Болгарии и Турции. Она не исключила, что ситуация может повториться.

Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что беспорядочное минирование прибрежной акватории Чёрного моря военно-морскими силами Украины всё чаще угрожает гражданским судам.