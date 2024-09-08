Москва, 8 сентября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Уже к началу следующего десятилетия Россия способна минимум на треть нарастить поставки угля за рубеж. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв.

Ярослав Беляев/ТАСС

«Главным центром спроса остаются рынки Азии и Африки, которые никаких санкций против России не вводили. Поэтому уже к 2030 году у нас есть все возможности увеличить российский экспорт угля ещё как минимум на треть», ― сказал министр в беседе с ТАСС в рамках Восточного экономического форума. проходившего 3–6 сентября во Владивостоке.

Он добавил, что лидером по закупкам угля станет Индия. При этом через 20 лет основная доля закупок этого вида топлива из России будет приходиться на страны Юго-Восточной Азии.

«Мы видим перспективы увеличения экспорта в страны Юго-Восточной Азии, в долгосрочной перспективе рассчитываем на положительную динамику поставок», ― подчеркнул Цивилёв.

Как сообщало ИА Регнум, главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич заявил, что спрос на энергетические ресурсы растёт во всём мире, за исключением Европы. Так он прокомментировал высказывания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что эпоха использования ископаемых источников энергии якобы подходит к концу. Спрос на нефть в 2023 году вырос на 1,5%, в текущем году ожидается повышение ещё на 2,5%, рекордно высоким является и спрос на уголь, напомнил эксперт.

Цивилёв 7 сентября заявил, что задача переориентации энергоресурсов России на Восток успешно решена. Он отметил, что в первую очередь это касается нефти и нефтепродуктов, а также угля.