Париж, 8 сентября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Российские спортсмены стали обладателями 20 золотых, 21 серебряной и 23 бронзовых медалей на Паралимпиаде в Париже.

IMAGO/Ralf Kuckuck/TASS Дарья Лукьяненко (на фото справа)

Последним в соревнованиях принял участие россиянин Денис Гаврилов. Он показал четвёртый результат в марафонском забеге среди спортсменов с нарушением зрения.

Российские и белорусские паралимпийцы выступили на Играх в нейтральном статусе. Медали спортсменов не учитывают в общем зачёте. Лидерами в нём стали представители Китая, завоевавшие 84 золотых, 75 серебряных и 50 бронзовых наград. Они досрочно победили в зачёте.

В Паралимпиаде принимали участвовали 88 российских спортсменов в пяти видах спорта — лёгкой атлетике, триатлоне, настольном теннисе, плавании и тхэквондо.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября российская пловчиха Дарья Лукьяненко стала трёхкратной победительницей Паралимпийских игр в Париже, выиграв заплыв на 100 м вольным стилем. Ранее она выиграла два золота и две бронзы.

6 сентября глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российских спортсменов, тренеров и персонал пригласили на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже. По его словам, приглашения получили все члены делегации. Но, вероятно, посетят церемонию не в полном составе.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября, церемония закрытия пройдёт вечером в этот день.