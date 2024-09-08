Москва, 8 сентября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Инструкторы стран НАТО копируют половину тактик армии России при составлении программ подготовки для штурмовиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 8 сентября рассказал журналистам командир разведывательно-диверсионного отряда «БАРС-31» с позывным Югра.

flickr.com/NATO North Atlantic Treaty Organization

«Главное — не недооценивать противника. Они такие же, думают так же, их так же учат <…> Насколько я знаю, натовцы на половину нас копируют. Так что действия примерно одни и те же, что с этой, что с другой стороны», — рассказал Югра.

Военный отметил, что российские бойцы стараются постоянно совершенствовать свои навыки на полигонах. По его словам, ветераны боевых действий обучаются наряду с новобранцами.

В том числе Югра рассказал, что военнослужащие отрабатывают действия при атаках химическим оружием, которое ВСУ применяют на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, в июне министры обороны стран НАТО одобрили план, который предполагает ускоренное обучение военных ВСУ. Подготовка украинских военных будет проходить на территории десятка тренировочных центров в различных странах альянса, а процесс контроля подготовки будет полностью передан Брюсселю.

Глава МИД России Сергей Лавров ещё в июле 2022 года сообщал, что действиями ВСУ на земле могут руководить инструкторы и наводчики РСЗО из НАТО.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что НАТО давно готовится к потенциальному военному конфликту с Россией. Она подчёркивала, что у Москвы не было и нет никаких агрессивных планов по отношению к альянсу или входящим в него странам.