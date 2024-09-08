Москва, 8 сентября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Москва является символом и оплотом российской государственности, заявил президент России Владимир Путин, выступая в концертном зале «Зарядье» с поздравлением жителей города по случаю 877-й годовщины основания столицы.

Олег Елков/ТАСС

«Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надёжный оплот нашей государственности», — сказал он.

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов в мире, отметив качество жизни и возможности для самореализации, которые есть у жителей столицы. Он также указал на созданные в городе передовые производства, научные и образовательные центры, гармонично сочетающиеся с неповторимыми музеями, концертными залами, с духовными и историческими святынями страны.

Глава государства отметил открытость и гостеприимность Москвы, о которой знают даже за пределами России. Так, в 2023 году столицу посетили порядка 24,5 млн туристов. До неё удобно добираться почти любым видом транспорта, более того, продолжается строительство трассы М-12, связавшей Москву с Поволжьем. В скором времени дорогу проложат до Урала, а затем до Сибири и Дальнего Востока.

Также идёт строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. При этом в столице за 14 лет почти вдвое увеличилось число станций метрополитена. В День города открыли несколько станций на новой, 16-й по счёту, Троицкой линии, отметил Путин.

Президент в поздравительной речи назвал Москву важнейшим центром развития беспилотных технологий и производителем крайне важных лекарств. Также в мегаполисе создают передовые предприятия в строительстве микроэлектроники и фотоники и других высокотехнологичных областях.

По словам российского лидера, москвичи всегда остро чувствовали ответственность за Родину. Они совершали трудовые и ратные подвиги, берегли выдающиеся культурные ценности, проявляли мужество, стойкость и любовь к России, указал Путин. Тысячи жителей столицы сражаются на фронте в ходе специальной военной операции. Также многие помогают Донбассу и приграничным регионам, заявил президент.

Глава государства добавил, что московские предприятия в короткий срок во много раз нарастили выпуск продукции для нужд СВО и укрепления технологического суверенитета России. У всех жителей страны особое отношение к столице, подчеркнул он.

«Златоглавая и величавая Москва всегда была и остаётся сердцем России», — подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, День города в Москве отметили 7 сентября. В этот день российский лидер и мэр столицы Сергей Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро. В эксплуатацию ввели станции «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».

Также Путин и Собянин по видеосвязи открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана. Президент подчеркнул, что наука и образование являются важнейшим фактором экономического роста.

Кроме того, глава государства и мэр Москвы открыли кинопарк «Москино», который является крупнейшим в мире центром производства фильмов. Путин отметил важность того, чтобы российские мастера кинематографа рассказывали зрителю об истории страны и событиях, которые сформировали народ в существующем виде.