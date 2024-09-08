Санкт-Петербург, 8 сентября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. После посещения избирательных участков в Санкт-Петербурге в медучреждения с признаками пищевого отравления обратились почти 30 человек. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по городу.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В ведомстве добавили, что деятельность производителя готовой продукции, которой отравились граждане, временно приостановили. Отмечается, что при осмотре помещений, где производились готовы обеды, следователи и сотрудники Роспотребнадзора выявили множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил <…> представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября после массового отравления людей на избирательных участках в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело.

В ведомстве добавили, что граждане обратились в медучреждения после употребления готовой продукции на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. У всех медики диагностировали признаки пищевого отравления.

Уголовное дело расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи осмотрели места происшествия, провели обыски. Причастные к произошедшему лица устанавливаются.

В течение трёх дней ― 6, 7 и 8 сентября ― в Санкт-Петербурге проходит голосование на выборах губернатора города. Также состоятся выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков.