Москва, 8 сентября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) оказалась в клещах. Об этом 8 сентября сообщил источник в силовых структурах.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Селидово, по сути, находится в клещах», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября подразделения группировки российских войск «Центр» Вооружённых сил РФ освободили от украинских формирований населённый пункт Новогродовка в ДНР, а днём ранее — Калиново.

За неделю с 31 августа по 6 сентября подразделения группировки войск «Центр» освободили шесть населённых пунктов — Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, Заветное и Журавку в ДНР.

Группировка войск «Восток» ВС России 4 сентября освободила село Пречистовка в ДНР. При этом удерживавшие населённый пункт украинские морпехи хаотично бежали, побросав раненых, оружие и боеприпасы.

Президент России Владимир Путин 5 сентября отметил ускорение наступления российских военных. Территории, которые они освобождают, уже исчисляются квадратными километрами, уточнил глава государства.