Москва, 8 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Судьба имущества бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова, на которое наложен арест в рамках дела о мошенничестве, будет решена после приговора суда. Об этом 8 сентября заявил его адвокат Игорь Дюкин.

Сергей Булкин/ТАСС

«Имущество все равно находится в праве собственности моего подзащитного, он им владеет и имеет право пользоваться», — цитирует ТАСС слова адвоката Попова.

Дюкин также добавил, что, пока действует арест, имущество нельзя продать или подарить.

Как сообщало ИА Регнум, Попова задержали 29 августа, 235-й гарнизонный военный суд заключил его под стражу до 29 октября. С 2021 по 2024 год он отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот». По версии следствия, сумма хищений при государственных закупках в парке составила более 40 млн рублей.

Попову 4 сентября предъявили официальное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») на сумму 30 млн рублей. Свою вину он не признал. Следственный комитет России 5 сентября сообщил, что суд арестовал загородный дом и подсобные строения генерала.

В состав организованной группы, в которой действовал Попов, также входили заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров и директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Правоохранители 5 августа задержали их по делу о мошенничестве. Позднее в этот же день суд отправил под арест Ахмедова на время следствия. Шестерова арестовали 8 августа. Суд 5 сентября арестовал принадлежащие Шестерову иномарки и мотоцикл «Харлей-Дэвидсон».