Москва, 8 сентября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в своё время был хорошим ведущим, но сейчас стал обречённым человеком. Такое мнение высказал бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Кто такой Зеленский? Клоун», ― сказал в беседе с ТАСС политический деятель.

Он рассказал, что помнит Зеленского по нескольким мероприятиям, в которых участвовал во времена дружбы с Украиной. На них нынешний руководитель страны выступал как ведущий.

«Замечательный такой был, пел советские песни. <…> Понятно, что сейчас он ― обречённый человек», ― подчеркнул Степашин.

Как сообщало ИА Регнум, срок полномочий Зеленского истёк 20 мая, однако дату выборов, которые должны были пройти на Украине в конце марта 2024 года, так и не назначили, объяснив это военным положением на территории страны.

13 августа в Службе внешней разведки (СВР) России заявили о планах США по замене Зеленского. Отмечалось, что на Западе подбирают политика, который будет более управляемой и менее коррумпированной фигурой. Возможным кандидатом указали экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 августа также заявил, что западные партнёры подбирают замену Зеленскому и «сливают» его в СМИ, создавая образ неудачника.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 июня заявил, что Зеленский теперь никто и звать его никак, за ним нет власти и его приказы никто не должен исполнять. Политик назвал главу киевского режима узурпатором, захватившим власть и превратившим украинцев в заложников.

Также, по его словам, глава киевского режима — актёришка комедийного сериала, создавший ублюдочный неонацистский режим.