Тель-Авив, Израиль, 8 сентября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Заместитель главы службы внутренней безопасности радикального палестинского движения ХАМАС погиб в результате авиаудара израильских военных по его дому в северной части сектора Газа. Об этом 7 сентября сообщила газета The Times of Israel.

Mahmoud Zaki/XinHua/Global Look Press

«Связанные с ХАМАС СМИ в Газе передают, что в результате израильского авиаудара погиб заместитель начальника службы внутренней безопасности на севере Газы», — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идёт о полковнике Мохаммеде Мурси, который вместе с тремя родственниками погиб в результате удара израильских военных по дому в городе Джебалия.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля главы политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране во время ракетной атаки на его резиденцию. Он находился в столице Ирана для участия в инаугурации президента Масуда Пезешкиана. Палестинское движение обвинило в убийстве Израиль и пригрозило ему ответными мерами.

Позднее в этот же день министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху назвал убийство Хании «очищением мира». Он также высказался против соглашения об урегулировании Ближневосточного конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 июля заявил, что Москва решительно осуждает атаку, в результате которой погиб Хания. Представитель Кремля также назвал такого рода действия попыткой помешать установлению мира в регионе.