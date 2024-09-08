Москва, 8 сентября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Футболист «Амкала» Антон Карпов после конфликта с экс-нападающим сборной России Артёмом Дзюбой в финальном матче Т-Лиги уличного футбола заявил, что считает поведение игрока вседозволенностью.

Т Лига Уличного футбола Артём Дзюба

Карпов в беседе со Sport24 рассказал, что всё началось с того, что выступавший за «Мандалориан» Дзюба толкнул его, когда тот бил по воротам. В результате Карпов подвернул голеностоп, затем игрок «Амкала» получил удар по лицу, когда лежал на газоне.

«Потом ухожу от Дзюбы, а он мне что-то говорит вслед. Я ему сказал, чтобы он отстал от меня. Он что-то кричит мне вслед. Берёт ещё и [пинок под зад] даёт. Это вседозволенность какая-то», — возмутился футболист.

За это экс-капитан сборной России получил жёлтую, а не красную карточку, как требовали футболисты «Амкала». Команду такое решение не устроило. Они покинули поле и получили техническое поражение.

Матч состоялся в Москве на площадке «Три вокзала. Депо» и завершился со счётом 0:3 в пользу «Мандалориана».

Как сообщало ИА Регнум, Дзюба в ноябре прошлого года после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» подрался в раздевалке с футболистом «Локомотива» Сергеем Пиняевым. Выяснять отношения спортсмены начали ещё на поле. Во время игры нападающий московского клуба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок. Одноклубник в свою очередь заявил Дзюбе, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает.

Конфликт на этом не окончился и после матча продолжился в раздевалке. Завязалась потасовка, которую с трудом разняли. Недопонимание между футболистами было исчерпано в тот же день. Они помирились и вместе вышли в стартовом составе на следующий матч «Локомотива».

В сентябре прошлого года комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что футболист «Локомотива» оскорбил его после матча РПЛ с «Балтикой», назвав «лысой фигнёй». По его словам, форварду не понравилось, как он высказался о голе Антона Миранчука, забитого с подачи Дзюбы. Якобы Генич не упомянул, что Дзюба сделал передачу пяткой.