Москва, 8 сентября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Сборная России по футболу вернулась в Москву из столицы Вьетнама Ханоя, в котором бушевал супертайфун «Яги». Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба национальной команды.

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«Мы приземлились дома», — написано в Telegram-канале сборной.

Пост сопроводили стикерами в форме сердца и российского триколора.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября в Ханое должен был состояться матч между российской командой и представителями Таиланда. Организаторы решили отменить его из-за пришедшего в регион супертайфуна. Переносить игру не стали, так как прогноз погоды был нестабильным.

Впоследствии национальная команда России не сразу смогла покинуть столицу Вьетнама. Запланированный рейс был отменён, аэропорт Ханоя приостановил все вылеты.

Тайфун «Яги» накрыл островную часть китайской провинции Хайнань 6 сентября. В результате два человека погибли и 92 пострадали. Из региона эвакуировали более 420 тысяч человек. На севере Вьетнама из-за бушующей стихии погибли четыре человека, ещё 78 пострадали. Бушующая стихия разрушила крышу стадиона «Уюаньхэ», где на следующей неделе должен выступить американский рэп-исполнитель Канье Уэст.