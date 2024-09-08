Пхеньян, 8 сентября, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках выполнения курса Трудовой партии Кореи (ТПК) на строительство сильной армии ознакомился с ходом подготовки к строительству военно-морской базы в стране. Об этом 8 сентября сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Уточняется, что ТПК считает укрепление Военно-морских сил страны одной из неотложных задач. В ходе поездки северокорейского лидера сопровождали зампред Центрального Военного Комитета ТПК и секретарь ЦК партии маршал Пак Чон Чхон, глава минобороны КНДР Кан Сун Нам, замначальника Генштаба армии страны, начальник Главного разведывательного управления Ли Чхан Хо, командующий ВМС КНА Ким Мён Сик, а также командующие Восточноморским и Западноморским флотами ВМС.

Ким Чен Ын осмотрел территорию строительства военно-морской базы и обсудил связанные со строительством вопросы с руководящими кадрами.

«Наше государство — морская страна, которая с востока и запада окружена морями, всегда придавало большое значение развитию судостроительной промышленности и ВМС в строительстве государства и строительстве обороноспособности государства», — сказал лидер КНДР.

Он также указал на геополитическую выгодность места возведения военно-морской базы в качестве стратегического важного пункта. При этом, где именно ведётся строительство объекта, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 сентября Пхеньян объявил, что начал готовиться к долгосрочному ядерному противостоянию с США в сфере ядерного сдерживания. Отмечалось, что северокорейские власти собираются строго контролировать ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове, которая становится всё более напряженной из-за действий «одержимых идеей ядерной войны» США и их сателлитов.

Власти КНДР 23 августа решительно осудили решение США разрешить продажу Южной Корее 36 ударных вертолётов. В Пхеньяне указали на то, что наращивание сил армии одной стороны против другой оказывает влияние на военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове.