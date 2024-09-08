Владивосток, 8 сентября, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Введение временных запретов на экспорт бензина не оборачивается снижением его производства и потерей потенциала выпуска отечественного топлива. Об этом 7 сентября заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Их (рисков снижения производства бензина. — Прим. ред.) нет, так как при необходимости экспорт можно возобновить, как это произошло в конце мая», — сказал он в беседе с ТАСС.

Таким образом Цивилёв ответил на вопрос о том, существуют ли риски утрат Россией части потенциальных мощностей по производству бензина из-за введения запрета на его экспорт.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что запрет на экспорт бензина из России, по которому было сделано исключение, снова начнёт действовать с 1 августа. По его словам, Минэнерго уже направило в правительство предложения по ограничению экспорта бензина и нефтепродуктов на сентябрь и октябрь

Временный запрет на экспорт бензина вступил в силу в РФ с 1 марта 2024 года. Он предполагал введение ограничения до 31 августа для стабилизации цен на внутреннем рынке. Мера не коснулась поставок в рамках международных межправительственных соглашений и вывоза топлива для оказания гуманитарной помощи.