Бразилиа, 8 сентября, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Массовые протестные акции против закрытия соцсети Х начались в Бразилии. По данным издания El Pais, митингующие требуют увольнения судьи Алешандри ди Мораиса, принявшего решение о закрытии соцсети в стране.

Eraldo Peres/AP/TASS

Жители Бразилии вышли на главную улицу города Сан-Пауло в День независимости страны, который празднуется 7 сентября. Отмечается, что, по некоторым данным, количество митингующих достигло нескольких десятков тысяч человек. При этом основную часть участников акции протеста составили сторонники экс-главы Бразилии Жаира Болсонару, который призывает к защите свободы слова и демократии.

По данным The Washington Post, большое количество протестующих пришли одетыми в желто-зелёные цвета национального флага. В руках многие демонстранты несли плакаты с портретами Илона Маска, владельца соцсети Х, и транспаранты с восхвалениями и благодарностью в адрес американского предпринимателя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что коллегия федерального Верховного суда Бразилии единогласно поддержала решение судьи Алешандри ди Мораиса о блокировке социальной сети X в стране. В состав коллегии, которая участвовала в голосовании, входили пять из 11 судей полного состава Верховного суда, в числе которых сам ди Мораис.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что удовлетворён решением суда, и пояснил, что соцсеть Х нарушала бразильское законодательство.

30 августа Верховный суд Бразилии принял решение приостановить деятельность соцсети X в стране, а также ввёл штраф за использование Х с помощью VPN. Такое решение последовало после отказа Маска назначить юридического представителя в Бразилии. Судья предписал полную и немедленную приостановку деятельности X до тех пор, пока не будут выполнены все постановления в отношении соцсети, включая выплату штрафов в размере 18,5 млн реалов (3,28 млн долларов).

Маск, комментируя решение бразильского суда, заявил, что нападения на свободу слова беспрецедентны для XXI века. Также он назвал ди Мораиса диктатором и мошенником и пообещал рассказать о его преступлениях.