Вашингтон, 8 сентября, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки полагают, что осенью 2022 года якобы существовал подлинный риск применения Россией тактического ядерного оружия. Об этом 7 сентября заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс.

Уильям Джозеф Бёрнс

«Был момент в конце 2022 года, когда мы думали, что был неподдельный риск применения тактического ядерного оружия», — заявил он в ходе мероприятия, организованного изданием Financial Times.

По словам Бёрнса, в тот же период по поручению президента США Джо Байдена он встретился с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным, чтобы обсудить риски подобной якобы существовавшей эскалации. 30 ноября 2022 года глава СВР подтвердил, что в ходе встречи обсуждались вопросы ядерной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерное оружие может быть применено в случае, если речь будет идти об угрозах существованию и суверенитету российского государства.

Позднее Путин также отметил, что Москва думает о возможном изменении ядерной доктрины в ответ на понижение порога применения ядерного оружия на Западе. При этом глава государства исключил необходимость предусматривать возможность нанесения превентивного ядерного удара на данный момент. Как подчёркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, необходимость уточнить ядерную доктрину РФ возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе в связи с провоцированием продолжения горячей фазы конфликта на Украине.