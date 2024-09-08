Берлин, 8 сентября, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Фрегат типа Baden-Württemberg и корабль боевой поддержки Frankfurt am Main Военно-морских сил Германии в середине сентября пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на требования со стороны Китая. Об этом 7 сентября сообщило немецкое издание Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Несмотря на предупреждения Пекина, фрегат Baden-Württemberg и корабль поддержки Frankfurt am Main должны пройти через Тайваньский пролив в середине сентября», — говорится в материале.

В настоящее время военные корабли находятся в Индо-Тихоокеанском регионе, где принимали участие в международных манёврах. Отмечается, что их маршрут из Южной Кореи в Индонезию пролегает через Тайваньский пролив.

ФРГ не планирует сообщать властям Китайской Народной Республики о намерении пройти через пролив. По информации источника, это может стать причиной дипломатического конфликта между Пекином и Берлином.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном подчеркнул, что Китайский Тайбэй (Тайвань) был и остаётся частью Китая. По его словам, на любые провокации, направленные на подрыв принципа «одного Китая», Пекин будет принимать необходимые контрмеры.