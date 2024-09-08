Курск, 8 сентября, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России уничтожили в Курской области шесть единиц техники, в том числе один микроавтобус с украинскими боевиками. Об этом 7 сентября сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Подразделения, которые работают на нашем направлении, в общей сложности уничтожили одну боевую бронированную машину (ББМ), три пикапа, один микроавтобус», — сообщил Алаудинов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Также украинские формирования потеряли одно артиллерийское орудие и понесли большие потери в живой силе. По словам Алаудинова, за прошедшие сутки линия боевого соприкосновения в приграничных районах Курской области заметных изменений не претерпела.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения войск «Север» Вооружённых сил РФ вскрыли позиции украинских боевиков, укрывшихся в лесном массиве в приграничных районах Курской области. В результате удара реактивной и ствольной артиллерии противник понёс потери в личном составе и военной технике.

Украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ. По данным Министерства обороны России от 7 сентября, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 10,7 тыс. военнослужащих, 84 танка, 41 БМП, 74 бронетранспортёра, 609 боевых бронированных машин, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки РСЗО, в том числе семь M142 HIMARS и пять M270 MLRS американского производства.