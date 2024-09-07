Хайнань, Китай, 8 сентября, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Супертайфун «Яги», накрывший островную часть провинции Хайнань на юге Китая, разрушил крышу стадиона «Уюаньхэ», где на следующей неделе должен выступить американский рэп-исполнитель Канье Уэст. Об этом 7 сентября сообщило китайское издание Singtao.

Тайфун

«Пользователи разместили в социальных сетях фотографии крыши культурно-спортивного центра «Уюаньхэ» в городе Хайкоу, разрушенной тайфуном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько участков крыши разрушены до каркаса, тентовая ткань разорвана, а фрагменты упали на поле стадиона.

По информации источника, в результате инцидента никто не пострадал, проведение восстановительных работ отложили из-за продолжающихся дождей. Выступление Канье Уэста в провинции Хайнань запланировано на 15 сентября.

Как передавало ИА Регнум, ранее из-за супертайфуна «Яги» отменили матч по футболу во Вьетнаме между сборными России и Таиланда. Вылететь из Ханоя в Москву национальная команда смогла в ночь на 8 сентября.

Супертайфун затронул сразу несколько стран Юго-Восточной Азии, среди которых Филиппины, Таиланд, Китай и Вьетнам. По предварительным данным, в северной части Вьетнама погибли не менее четырёх человек и ещё 78 получили ранения. В китайской провинции Хайнань погибли как минимум два человека, ещё 92 пострадали.