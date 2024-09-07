Сана, 8 сентября, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper уничтожен в небе над провинцией Мариб средствами противовоздушной обороны хуситов. Об этом 7 сентября заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Сбит американский беспилотник MQ-9, когда он совершал враждебные действия в воздушном пространстве провинции Мариб», — приводит его слова телеканал Al Masirah.

Представитель движения уточнил, что этот разведывательно-ударный беспилотник стал восьмым американским дроном подобного типа, уничтоженным над Йеменом с 2017 года.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября нефтяной танкер Blue Lagoon I под флагом Панамы и судно Amjad под флагом Саудовской Аравии подверглись нападению в Красном море у берегов Йемена. До этого Яхья Сариа заявил, что хуситы с помощью БПЛА, крылатых и баллистических ракет атаковали танкер Sounion в Красном море и сухогруз Sw North Wind I в Аденском заливе.

Хуситы атакуют связанные с Израилем и его союзниками суда с начала эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года, требуя прекращения военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.