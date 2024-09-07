Симферополь, 8 сентября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Двое взрослых и ребёнок погибли в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Крыму. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 7 сентября в 19:15 мск возле села Абрикосово в Первомайском районе. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Citroen нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество автомобилю Lada Granta, которым управлял мужчина 1989 года рождения.

В результате столкновения Citroen, в котором находилась семья из четырёх человек, съехал в кювет, опрокинулся и загорелся. Погибли три человека, в том числе ребёнок 2015 года рождения. Ещё два человека пострадали и доставлены в больницу.

Точная причина и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. Проверка обстоятельств происшествия находится под контролем прокуратуры Республики Крым.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) погиб один человек, ещё пятеро получили травмы в результате столкновения двух автобусов и двух легковых автомобилей.

7 сентября шесть человек пострадали в результате ДТП на Ростовском шоссе в Краснодарском крае. По факту инцидента проводится проверка.

В тот же день водитель легкового автомобиля «Джили» потеряла управление и врезалась в дорожное ограждение на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. В результате этого водитель погибла на месте, ещё трое пассажиров пострадали.