Тегеран, 7 сентября, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Власти Ирана могут рассмотреть возможность переноса столицы страны в сторону Персидского залива. Об этом 7 сентября заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Сергей Мамонтов / «РИА Новости» Башня Азади в Тегеране

«Будучи столицей страны, Тегеран сталкивается с проблемами, для которых у нас нет другого решения, кроме как перенести экономический и политический центр к южному побережью страны», — приводит слова Пезешкиана агентство Fars.

Он отметил, что Тегеран сталкивается с рядом проблем, обусловленных в числе прочего экономическими причинами. По его словам, в силу географического расположения столицы возникают сложности с товарооборотом, поскольку необходимость доставки сырья через Персидский залив с юга и с побережья в Тегеран и экспорт в обратном направлении снижают конкурентоспособность Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре внеочередных выборов президента Ирана. За него проголосовали свыше 16 млн избирателей (53,6%). В первом туре досрочных выборов президента Ирана кандидаты не смогли преодолеть необходимый для победы порог в 50% голосов, так как явка избирателей составила только 40%. Церемония инаугурации избранного президента Пезешкиана прошла 30 июля в здании парламента страны.

11 августа агентство Tansim сообщило, что Масуд Пезешкиан представил в парламенте страны список новых членов иранского правительства. В опубликованном списке из членов предыдущего правительства названы только глава министерства информации Исмаил Хатиб и министр юстиции Амин Хосейн Рахими.