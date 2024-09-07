Нижний Новгород, 7 сентября, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Грузовик, ехавший по мосту в Нижнем Новгороде, вечером 7 сентября пробил ограждение и упал в реку Оку, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

МЧС России

«Поступило сообщение о падении грузового автомобиля с моста по адресу: г. Нижний Новгород, автодорога федерального значения М-7 «Волга», Южный обход, Стригинский мост», — говорится в Telegram-канале ведомства.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они оцепили место происшествия. О судьбе водителя фуры не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая в Санкт-Петербурге рейсовый автобус пробил ограждение на мосту через Мойку и упал в воду. В ДТП погибли три человека, пострадали шестеро. Водителя задержали. Как стало известно, компанию-перевозчика, чей автобус упал в реку, за 2,5 года штрафовали 23 раза.

12 мая в Выборгском районе Ленинградской области в реку упал автомобиль, в котором было пять подростков. Из них спаслись только двое. Участники поездки были пьяными.