Кабул, 7 сентября, 2024, 21:19 — ИА Регнум. Пограничные войска Пакистана и захватившие власть в Афганистане члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) 7 сентября возобновили бои в районе спорной границы в афганской провинции Хост. Об этом сообщил телеканал Tolo News, ссылаясь на источник.

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«В субботу примерно в 16:00 (14:30. — Прим. ред.) произошли очередные столкновения между афганскими и пакистанскими силами вдоль линии Дюранда в районе округа Зази-Майдан провинции Хост», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, бои продолжаются. Стороны применяют в том числе тяжёлое вооружение. Ранее о столкновениях на границе сообщали 4 сентября.

«Линией Дюранда» называется заграждение из колючей проволоки, которое пакистанские власти начали устанавливать на границе с Афганистаном в 2017 году. Кабул не признаёт такое разделение между странами. Территориальный спор длится с момента образования независимого Пакистана в 1947 году.

Как передавало ИА Регнум, ранее между Афганистаном и Пакистаном уже были бои в приграничных территориях, которые приводили к жертвам среди военнослужащих.

В ноябре 2022 года Кабул и Исламабад пытались договориться о прекращении конфликта, но не смогли прийти к соглашению.