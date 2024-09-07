Москва, 7 сентября, 2024, 21:10 — ИА Регнум. В столице завершился второй день голосования на выборах депутатов Мосгордумы. Как сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами, за это время проголосовали уже более 2,6 млн человек.

Пелагия Тихонова/РИА Новости Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве

«Уже проголосовали более 2,6 млн жителей столицы, из них онлайн свой выбор сделали свыше 2,3 млн человек», — заявила член Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Рима Кузнецова в ходе брифинга в штабе по наблюдению за выборами в Москве. По ее данным, на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования проголосовали более 200 тысяч москвичей, а с помощью бумажных бюллетеней — почти 100 тысяч человек.

«Голосование как онлайн, так и на участках проходит в штатном режиме», — рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв. Он добавил, что 33,6% горожан уже отдали свой голос, а среди голосующих за муниципальных депутатов выбор сделали 35,5% человек.

«Уже два дня на каждом участке за ходом голосования следят наши наблюдатели», — отметил Ковалёв. Он рассказал, что в штабе в круглосуточном режиме работают видеонаблюдатели, мимо внимания которых не проходит ни одна минута всего происходящего на участках. Кроме того, группа мобильного реагирования совершает выезды на участки по обращениям наблюдателей и просто для того, чтобы проверить, как идет голосование. В рамках выездов никаких нарушений, влияющих на ход голосования, не обнаружено.

«За онлайн-голосованием также следят наблюдатели. Никаких сбоев, аномалий и других проблем не выявлено», — сказал Ковалёв.

На брифинге спикеры напомнили, что у москвичей есть ещё сутки, чтобы сделать свой выбор. Голосовать онлайн можно в любое время, для этого достаточно полной учётной записи на портале mos.ru и устройства с выходом в интернет. На участках горожане могут проголосовать с 08:00 до 20:00. Сделать это можно при помощи терминалов электронного голосования, а также бумажным бюллетенем — для этого необходимо было заранее подать заявление. Однако при его отсутствии по уважительной причине председатель участковой избирательной комиссии вправе принять решение о выдаче бумажного бюллетеня.

«Безопасность, надежность и легитимность голосования в Москве обеспечивается многими инструментами, в том числе техническими», — подчеркнула Рима Кузнецова. Она пояснила, что для защиты от двойного голосования используется электронный список избирателей. Его внедрение в 2022 году позволило значительно упростить и ускорить работу избирательных комиссий. «Заявление на голосование при помощи бумажного голосования — это еще один инструмент, который не только дополнительно защищает избирательный процесс от возможных провокаций, но и значительно упрощает процедуру для членов УИК», — добавила Кузнецова.

Заместитель руководителя штаба Александр Асафов отметил, что попытки нарушить работу системы электронного голосования продолжаются. По словам Ковалева, ни одна из них не достигла цели, все подозрения на вредоносную активность успешно заблокированы: «С начала голосования 6 сентября заблокировано 200 DDoS-атак с более чем 2,7 тыс. IP-адресов».

Кроме того он добавил, что дистанционное электронное голосование привлекло к выборам в Мосгордуму большее количество избирателей, чем на аналогичных выборах в 2019 году. Причинами высокой активности он назвал возможность проголосовать в течение трех дней, а также внедрение электронного голосования.

«Сравнивая прошлую кампанию в МГД и нынешнюю, мы видим увеличение электоральной активности. В 2019 году явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%», — сказал он. Уже сейчас этот показатель превышен — на текущий момент за депутатов проголосовали 33,6% москвичей. «Во многом такой рост связан с тем, что люди, которые раньше по разным причинам не находили времени дойти до участка, сейчас голосуют онлайн, тратя на это меньше минуты», — пояснил Асафов.

Как сообщало ранее ИА Регнум, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино проходят 6–8 сентября. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.