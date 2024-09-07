Париж, 7 сентября, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Российская пловчиха Дарья Лукьяненко стала трёхкратной победительницей Паралимпийских игр в Париже, выиграв заплыв на 100 м вольным стилем.

Илья Питалев/РИА Новости Дарья Лукьяненко

Лукьяненко, выступающая в классе S11, в финале преодолела дистанцию за 1 минуту 4,88 секунды, обновив мировой и паралимпийский рекорды.

Второе место заняла представительница Нидерландов Лизетт Брюинсма (1:05,95), которой ранее принадлежали мировой и паралимпийский рекорды. Замкнула тройку китаянка Чжан Сяотун (1:06,84).

Лукьяненко завоевала пятую медаль Паралимпиады в Париже. Ранее она выиграла два золота и две бронзы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх на дистанции 50 м на спине. В финальном заплыве он показал время 42,30 секунды.

Российская пловчиха Мария Павлова завоевала золото на Паралимпиаде на дистанции 100 м брассом. Она показала результат 1 минута 26,09 секунды, побив предыдущий мировой рекорд, который принадлежал ей же. Спортсменка стала двукратной паралимпийской чемпионкой.