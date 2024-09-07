Париж, 7 сентября, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Российский пловец Егор Ефросинин завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Париже на дистанции на 50 м баттерфляем.

Илья Питалев/РИА Новости Егор Ефросинин

Ефросинин выступает в категории S7 среди спортсменов с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

Россиянин преодолел дистанцию за 29,69 секунды. Первое место занял представитель Украины Андрей Трусов (28,75), второе — колумбиец Карлос Серрано Сарате (29,08).

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх на дистанции 50 м на спине. В финальном заплыве он показал время 42,30 секунды.

Ранее российский спортсмен Андрей Вдовин завоевал золотую медаль Паралимпиады в беге на 200 м в категории Т37 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Он показал результат 22,69 секунды.