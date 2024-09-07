Париж, 7 сентября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже на дистанции 50 м на спине.

Michel Euler/AP/TASS Роман Жданов

Жданов является действующим рекордсменом. В финальном заплыве он показал время 42,30 секунды. Второе место занял мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес (42,70). Замкнул тройку представитель Чехии Арношт Петрачек (43,96).

На Паралимпийских играх в Париже Жданов также завоевал золото на дистанции 150 м комплексным плаванием и серебро на 200‑метровке вольным стилем.

Как передавало ИА Регнум, российский спортсмен Андрей Вдовин завоевал золотую медаль Паралимпиады в беге на 200 м в категории Т37 среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Он показал результат 22,69 секунды.

4 сентября российский спортсмен Хетаг Хинчагов стал обладателем золотой медали Паралимпийских игр в Париже, выступив в прыжках в длину. Россиянин в лучшей попытке показал результат 6,52 м.