Москва, 7 сентября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с 33-й годовщиной независимости республики.

Нозим Каландаров/ТАСС

Российский лидер отметил, что отношения двух стран поступательно развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества, Россия и Таджикистан плодотворно сотрудничают на различных направлениях и активно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН и других многосторонних структур.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-таджикистанских связей», — говорится в тексте поздравления, опубликованном пресс-службой Рахмона.

Путин подчеркнул, что это отвечает коренным интересам народов двух стран, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Рахмон провели встречу в Москве 9 мая. Российский лидер тогда отметил, что работа спецслужб двух стран по реагированию на общие террористические угрозы налажена. Путин поблагодарил Рахмона за слова соболезнования, которые тот выразил в поддержку России после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».