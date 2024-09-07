Москва, 7 сентября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Следственные действия по делу о мошенничестве, в результате которого певица Лариса Долина потеряла квартиру, активно идут. Об этом 7 сентября сама народная артистка России заявила на избирательном участке в Москве.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Лариса Долина

«Следствие идёт. Следственные действия в самом разгаре», — процитировали её «Известия».

Исполнительница отметила, что настрой у неё боевой.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа появилась информация о попытке проникновения в столичную квартиру Долиной. На территорию пытались попасть новые владельцы жилья, оплатившие его. Их не пустили внутрь. Параллельно с данными событиями злоумышленники взломали аккаунты народной артистки в соцсетях и от её лица заявили, что певица продала квартиру за 112 млн рублей и заложила дачу за 50 млн рублей. Деньги она якобы хотела направить украинской группировке «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России).

Долина в тот же день сообщила, что пострадала от мошенников. Она также рассказала о взломе своих страниц в соцсетях и подчеркнула, что в последних публикациях от её лица нет ни слова правды.

Певица подала иск в суд, чтобы вернуть квартиру, проданную в ходе мошеннической схемы. Ответчиком по делу проходит Полина Лурье. Обманутая покупательница подала встреченный иск, оспаривая у Долиной право на квартиру.

Юрист Александр Добровинский, комментируя ИА Регнум происшествие с Долиной, заявил, что покупатель квартиры может быть не связан с мошенниками. Если это установят, то его также могут признать пострадавшей стороной. Пока что на жильё наложен арест из-за возбуждённого уголовного дела. По словам члена комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Александра Толмачёва, в Москве, по статистике, всего 5% квартир возвращаются собственникам, оказавшимся в подобной ситуации. Чаще всего такое жильё идёт в доход государства, а квартира становится вещественным доказательством.