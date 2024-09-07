Донецк, 7 сентября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) в рамках проекта «Без срока давности» рассекретили документы из архива КГБ о зверствах немецких солдат на шахте в Сталино в годы Великой Отечественной войны. Об этом 7 сентября сообщили в управлении ФСБ России по республике.

С. Лоскутов/Красная звезда/ТАСС Красноармейцы на улице освобожденного города Сталино. Сентябрь 1943 г.

Документы переданы в донецкий музей Великой Отечественной войны по случаю празднования 81-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В актах содержится информация о жертвах немецких оккупантов на шахте 4-4-бис в Сталино.

«Во время немецкой оккупации фашистские захватчики в период с декабря 1941 года по сентябрь 1943 года уничтожили советских граждан путём расстрела и в «душегубках». Причём местом сокрытия трупов был избран ствол шахты», — указано в документах.

В первом акте перечислялись обнаруженные тела и останки. На некоторых были следы серьёзных увечий и пулевых ранений. С глубины 65 м подняли 61 труп мужчины, 23 тела женщин, семь детских трупов в возрасте от 10 до 18 лет. Уточнялось, что суммарно извлекли 112 трупов. Ввиду отсутствия некоторых частей тела некоторых было невозможно идентифицировать.

Второй акт извещал о создании специальной комиссии для расследования обстоятельств уничтожения советских граждан в шахте. Также в нём приводились данные судебно-медицинской экспертизы о способах, которые применяли немецкие солдаты для убийства мирных жителей.

В УФСБ по ДНР отметили, что архивные материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая спецслужбы ДНР обнародовали документы из архива Комитета госбезопасности, которые свидетельствуют о массовом геноциде жителей Донбасса в годы Великой Отечественной войны. По данным рассекреченных документов, количество жертв геноцида жителей Донбасса насчитывает несколько тысяч человек, преимущественно это женщины и дети. Также стали известны имена пособников фашистов, предателей, добровольно перешедших на сторону немцев ради собственной выгоды.