Москва, 7 сентября, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Человеческие кости нашли в привезённом для ремонта дороги песке в центре Москвы, сообщил 7 сентября источник РЕН ТВ.

Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

По словам собеседника телеканала, в песке обнаружили 17 костей и их фрагментов, которым около 50 лет.

Поставщик рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что песок набрали на Скотопрогонной улице, где ремонтируют теплотрассу. Как уточнил источник, обстоятельства случившегося и происхождение найденных костей выясняются.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года Следственный комитет сообщил о найденных во время ремонтных работ на территории особняка 1917 года в центре Москвы человеческих останках. По предварительным данным, давность захоронения составляла более 50 лет.

В ноябре 2023 года на месте сноса ресторана «Гранатовый сад» в Москве нашли человеческие останки, которые могли остаться там со времён Великой Отечественной войны. Тогда на 1-м Сетуньском проезде находился военный госпиталь и бомбоубежище. Всего на площадке обнаружили 10 черепов и несколько десятков фрагментов костей, которые находились на глубине 3,5 метра.