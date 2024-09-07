Лондон, 7 сентября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Здоровье короля Великобритании Карла III, проходящего лечение от онкологического заболевания, показывает положительную динамику. Об этом 7 сентября сообщило агентство PA Media со ссылкой на источники во дворце.

Zuma/TASS Король Великобритании Карл III

«Здоровье должно оставаться приоритетом номер один, хотя и следует по очень позитивной траектории», — отмечалось в сообщении.

По словам источника, монарх с самого начала болезни стремился максимально выполнять свои публичные обязанности, доказывая, что способен ещё многое сделать.

8 сентября состоится годовщина его восшествия на престол. В этот день Карл III планирует побывать в церкви и провести время в уединенных молитвах. Памятная дата придётся на время его летних каникул в шотландском замке Балморал.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября супруга монарха королева Камилла рассказала об очень хорошем самочувствии мужа. Она пообщалась с журналистами во время открытия онкологического центра в городе Бате на юго-западе Великобритании.

Карл III обратился к врачам из-за проблем с простатой в январе 2024 года. 26 числа его госпитализировали, а через несколько дней после проведения процедур выписали из больницы. В начале февраля сообщалось, что у английского монарха выявлен рак на ранней стадии.

Позднее появилась информация, что власти Великобритании разработали план на тот случай, если король Карл III скончается. При этом днём ранее сообщалось, что Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику — принцу Уильяму раньше, чем ожидалось.