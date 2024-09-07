Берлин, 7 сентября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Впервые на этой неделе три немецких истребителя Eurofighter из 71-й тактической эскадрильи ВВС Германии отработали приземление на дороге недалеко от финской деревни Хосио, которая располагается в 180 км от российской границы, сообщило 7 сентября газета Bild.

IMAGO/Kento Nara/Global Look Press

«Начиная со среды на дороге возле Хосио было отработано несколько заходов на посадку с короткими приземлениями, затем самолёты выруливали до конца полосы и заправлялись там при работающих двигателях», — сообщила газета.

После дозаправки истребители вновь поднялись в воздух и вернулись на авиабазу Рованиеми. От базы ВВС в Рованиеми до российской границы всего 147 км.

Как передавало ИА Регнум, МИД России заявил 1 сентября, что увеличение военных потенциалов НАТО и его стран вблизи российских границ носит провокационный характер. В частности, Литва начала строить военную базу для немецких войск недалеко от границы с Белоруссией. По информации Reuters, эта база станет первым постоянным зарубежным развёртыванием немецких войск со времён Второй мировой войны.

В марте самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Британии попытались приблизиться к российской границе над Чёрным морем. Для их перехвата в воздух подняли истребитель Су-30 ВКС России.