Москва, 7 сентября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск станет первым, кого подвергнет цензуре вице-президент США и кандидат на должность главы государства от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в стране. Об этом 7 сентября заявил российсикий сенатор Алексей Пушков.

Susan Walsh/AP/TASS Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис

Так он прокомментировал карикатуру, которую ранее опубликовал Маск. На ней человек в костюме снимает с руки куклу в виде президента США Джо Байдена и бросает её в урну. На её место он надевает чучело в виде смеющейся Харрис.

«Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и противники [кандидата в президенты от республиканцев Дональда] Трампа», — написал Пушков в Telegram-канале.

Он отметил, что, выкладывая подобные материалы, Маск сжигает все мосты и идёт ва-банк.

Как ранее передавало ИА Регнум, Маск назвал Демократическую партию США «партией преступников». Он отметил, что Демпартия слишком мягко относится к правонарушителям. По его словам, такая ситуация объясняется тем, что эта категория граждан, как правило, голосует за представителей демократов, и поэтому те «не хотят обидеть своих клиентов».

Также Маск заявил, что с нетерпением ожидает момента, когда его назначат в команду Трампа. По его словам, нынешнее правительство США допускает слишком много ненужных расходов и осуществляет излишнее регулирование, от которого нужно «избавиться как можно скорее».

20 августа Трамп заявил, что рассматривает Маска в качестве сотрудника американской администрации в случае своей победы на выборах президента США. По словам экс-главы Белого дома, он готов предложить предпринимателю пост советника или члена кабинета главы своей администрации, если тот будет не против этого.