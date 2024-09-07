Ханой, 7 сентября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. В результате удара супертайфуна «Яги» по северной части Вьетнама, по предварительным данным, погибли не менее четырёх человек и ещё 78 получили ранения. Об этом сообщил Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам.

LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

Уточняется, что шторм обрушился на вьетнамские провинции Хайфон и Куангнинь, скорость ветра превысила 149 км/ч, сообщила газета The Hindu.

По данным властей, тайфун привёл к отключению электроэнергии на большей части территории провинций Куангнинь и Тай Бинь. Здесь в результате разгула стихии сорвало крыши с десятков домов, на многих высотных зданиях разбило стёкла и фасады. В столице Ханое и близлежащих провинциях Хоабинь, Хынгйен и Тхайбинь вырваны свыше тысячи деревьев, повреждены 17 электроподстанций.

Также из-за непогоды в стране закрыли четыре аэропорта, в том числе в Ханое и Хайфоне. Приостановка приёма и отправки воздушных судов в главном международном аэропорту Вьетнама ― ханойском Нойбае продлится до 24 часов (20:00 мск).

Как сообщало ИА Регнум, тайфун «Яги» затронул сразу несколько стран Юго-Восточной Азии, среди которых Филиппины, Таиланд, Китай и Вьетнам. В результате прохождения супертайфуна «Яги» вечером 6 сентября по территории южной китайской островной провинции Хайнань как минимум два человека погибли и ещё 92 пострадали.

Из-за разгула стихии отменили матч между сборными России и Таиланда. В ближайшее время футболисты, персонал и штаб сборной России по футболу не смогут вылететь в Москву из Ханоя из-за закрытия аэропортов.

По прогнозам синоптиков, тайфун «Яги» может оказаться сильнейшим за последние несколько лет.

В конце августа тайфун «Шань-шань» обрушился на юго-запад Японии, пострадали более 70 человек. Без электричества на острове Кюсю остались около 250 тысяч домов. В городе Кагосима мужчина упал в море с причала и пропал без вести.