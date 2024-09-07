Москва, 7 сентября, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 7 сентября проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Премьер-министр России Михаил Мишустин

Мишустин воспользовался возможностью отдать свой голос удалённо.

«Важно сделать выбор в пользу достойных кандидатов. Это необходимое решение — ради настоящего и будущего России», — подчеркнул премьер.

По его словам, народные избранники должны в своей работе руководствоваться такими приоритетами, как улучшение качества жизни и благосостояния людей, создание условий для того, чтобы Россия оставалась сильной и процветающей страной.

Как сообщало ИА Регнум, выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва проходят в течение трёх дней — с 6 по 8 сентября. Проголосовать можно как очно, так и онлайн. Выборы проходят в восьми муниципальных округах Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в Куркине.

Утром 7 сентября глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв сообщил, что на выборах депутатов Мосгордумы проголосовали более 2 млн человек. При этом большинство москвичей отдаёт предпочтение онлайн-голосованию.