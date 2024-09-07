Москва, 7 сентября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Полицейские задержали трёх подростков, избивших мужчину в Щербинке в Новой Москве. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых и доставили их в территориальный отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении

Отмечается, что задержаны трое подростков. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В ведомстве добавили, что в ходе мониторинга интернет-ресурсов были выявлены видеозаписи, на которых подростки в Щербинке избивают мужчину, в том числе ногами по лицу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Подросткам грозит до семи лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа в Новой Москве задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пожилую супружескую пару. Инцидент произошёл в частном доме в деревне Ярцево. Обнаружены тело мужчины 1940 года рождения и женщина 1942 года рождения с множественными ранениями. Её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Кроме того, в доме найдены следы возгорания. Возбуждено уголовное дело.