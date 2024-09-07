Москва, 7 сентября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Чертановский суд Москвы на заседании 7 сентября принял решение отправить в СИЗО до 1 ноября 2024 года доцента МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко за пропаганду ненависти и вражды.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Ходатайство следствия об избрании Нестеренко А. Н., подозреваемому по ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка с использованием интернета»), меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — сообщили в суде.

Ранее Нестеренко опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» пять украинских песен — три в аудиоформате и два видео. Как сообщали в Следственном комитете России, тексты содержат признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении русских людей.

Доцент кафедры философии МГТУ Нестеренко — автор нескольких книг об Александре Невском.

Адвокат Нестеренко Оскар Черджиев заявил, что его подзащитный не считает себя виновным.

«Я сейчас получил постановление суда, в понедельник его обжалую», — процитировала Черджиева «Газета.Ru».

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая за пропаганду ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) и за дискредитацию российской армии в Москве суд отправил под арест на 15 суток студента Высшей школы экономики Данила Морозова. Также он оштрафован на 50 тыс. рублей.

Ранее молодой человек разместил в соцсети публикацию, содержащий различную символику и атрибут экстремистского движения ЛГБТ. Кроме того, он опубликовал в Telegram материалы, выражающие негативное отношение к СВО.