Берлин, 7 сентября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Работу аэродрома Арнштадт-Алькерслебен в Германии парализовал ёж, забежавший на взлётную полосу. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС

Зверёк помешал взлететь лёгкому самолёту B&F Fk9 аэроклуба в Тюрингии. За штурвалом были два пилота, которые хотели отправиться на авиационный фестиваль в Гессене. Приготовившись к взлёту, они увидели ежа.

«Он был занят поисками еды посреди взлётно-посадочной полосы и не хотел освобождать место для нашего самолёта», — рассказал журналистам 3 сентября один из лётчиков — Эккехард Дирбах.

Только через полчаса двум пилотам и авиадиспетчеру удалось выгнать ежа на луг. При этом он уходил медленно и неохотно, отметил Дирбах.

Как передавало ИА Регнум, в июле парусная яхта в Гибралтарском проливе столкнулась с косяком косаток. Судно после этого затонуло. Трёх человек, которые были на борту, удалось спасти.

В августе в Санкт-Петербург забрёл лось. Он бегал по Невскому району, а потом искупался в реке. Специалисты поймали животное и отправили в Левашовский заказник.