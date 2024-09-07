Берлин, 7 сентября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали применять «летающий автомат Калашникова», пишет Bild.

ИА Регнум

Речь идёт об обычном дроне, на котором закреплена автоматическая винтовка АК-74.

«Беспилотник управляется [оператором] из убежища, расположенного в нескольких километрах, и начинает вести стрельбу автономно, как только цель оказывается в поле зрения. Пока неясно, будет ли он запущен в серийное производство и в каком объеме», — сказано в статье.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября на донецком направлении военнослужащие ВС РФ сбили розовый FPV-дрон с надписью «Прекрасный день» на английском языке. Дрон был начинён взрывчаткой и направлялся в сторону российских позиций. Военные рассказали ИА Регнум, что БПЛА, скорее всего, управляла девушка или украинец с нетрадиционной ориентацией.

Ранее на Украине заметили загадочный беспилотный летательный аппарат, который Россия применила в ходе одной из воздушных атак. Он изготовлен по аэродинамической схеме «летающее крыло» и оснащён реактивным двигателем.