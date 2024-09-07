Москва, 7 сентября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Россия и Украина постоянно совершенствуют разработки в сфере беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения спецоперации. Это необходимо, потому что в условиях боевых действий происходит быстрое устаревание моделей дронов, ранее казавшихся перспективными. Об этом сообщил аналитик Захар Андреев в своей статье для «РИА Новости».

Павел Лисицын/РИА Новости

Отмечается, что российские военные научились купировать угрозу от безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ), заблаговременно выявляя и уничтожая их.

Турецкий ударно-разведывательный комплекс Bayraktar TB2, который стоял на вооружении украинской армии с 2022 года, быстро перестал представлять угрозу для ВС РФ, так как российские системы ПВО нивелировали её. Украинская сторона такими возможностями не располагала. То же можно сказать и о борьбе с тяжёлыми дронами типа «Баба Яга». Их российские бойцы сбивают при помощи FPV-дронов.

При этом российские беспилотники самолётного типа такие как «Орлан», Zala и SuperCam, «Элерон» стали основным средством разведки ВС РФ. Они особенно эффективны в связке с оперативно-разведывательным тактическим комплексом «Искандер». Однако, похоже, украинские военные нашли способ им противодействовать. Им удалось интегрировать свои FPV-дроны с российскими системами противовоздушной обороны (ПВО), что делает из невидимыми для воздушной обороны ВС России.

«Последняя украинская разработка нацелена на то, чтобы лишить российскую разведку глаз — беспилотников самолётного типа. Военные эксперты призывают отнестись к угрозе со всей серьезностью», — подчеркнул военный обозреватель Андрей Васильев.

Также ВСУ стали использовать БПЛА с более мощными аккумуляторами и усовершенствованной камерой. Это сказалось как на дальности полётов, так и на качестве разведки.

Российские специалисты нашли, чем на это ответить. Они создают новые системы обнаружения и наведения на разведывательные украинские беспилотники. Васильев отметил, что для выявления дронов ВСУ они используют малые радиолокационные станции (РЛС), наблюдательные посты и интеграцию сведений в единую систему управления. Это позволяет военнослужащим эффективно применять FPV-дроны в случае обнаружения угрозы.

Кроме того, эксперт сообщил о применении российскими бойцами БПЛА «Тарантул». Последний представляет собой квадрокоптер с сеткой, при помощи которой дрон способен захватывать другие беспилотники.

Как сообщало ИА Регнум, участник специальной военной операции командир взвода Юрий Деев сообщил, что для уничтожения беспилотников ВСУ «Баба-яга» требуются приборы ночного видения. Он отметил, что украинские бойцы стараются запускать дроны всегда в разное ночное время. По словам Деева, у мощного беспилотника шесть винтов и вооружение, начиная от миномёта и заканчивая противотанковыми минами.

21 августа командир инженерно-сапёрного взвода 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Андрей рассказал, что дроны «Баба-яга» стали бронировать. Подобная защита сделала их почти неуязвимыми для стрелкового оружия. По его словам, у такого беспилотника есть полётное задание, и он должен пролететь по заранее указанным точкам, в которых дрон сбрасывает груз.

Подразделения Вооружённых сил РФ в Херсонской области в конце августа получили дроны «Сибирь» новой модели, способные нести две мины калибра 82 мм, и уже начали их испытание и применение. Новый беспилотник разработали отечественные специалисты. Дальность его полёта составляет до 10 км, а с помощью камеры можно наблюдать за действиями противника на расстоянии до 30 км.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 6 сентября заявил, что Россия получила столь богатый опыт в применении беспилотников в ходе спецоперации, что ни одна другая страна в мире не может сравниться с ней в этой области. Он подчеркнул, что до начала украинского конфликта никто не подозревал, какую важную роль в нём будут играть беспилотные системы.