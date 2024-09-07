Москва, 7 сентября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. В Москве ликвидировали пожар в здании Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Об этом 7 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Уточняется, что в аудитории на пятом этаже загорелись мебель и оборудование. Площадь возгорания составляла 50 кв. м.

По данным источника, никто не пострадал, из здания эвакуировали 50 человек.

Как ранее сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул в многоуровневом паркинге в подмосковном Одинцово. В оперативных службах рассказали о двух погибших. Тело одного из них нашли на втором уровне парковки, второго — в техническом помещении между вторым и третьим уровнями.

По данным Telegram-канала «112», предварительной причиной пожара стал газовый баллон. В ходе ремонта рабочий укладывал мембрану, используя горелку, произошёл хлопок.