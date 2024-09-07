Бишкек, 7 сентября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Власти Киргизии ввели новый порядок проведения платежей в стране для обеспечения прозрачности финансовых потоков и удешевления транзакций. Об этом 7 сентября заявил министр экономики республики Данияр Амангельдиев.

Валентин Федоров/ТАСС

«Это сделано для упорядочения торговых потоков. Без реальной поставки — это упростит, окажет помощь нашим предпринимателям именно в проведении платежей. У банков будет ясная картина: получится отсечь сомнительные операции», — привело его слова «РИА Новости».

Амангельдиев отметил, что в Киргизии уже создали специальную государственную компанию для обеспечения нормального проведения транзакций, что определено в постановлении правительства, в результате чего эти операции должны стать дешевле, чем в банках.

Министр экономики республики указал на то, что ограничений по текущим платежам нет, а банкам теперь станет проще решать вопрос проведения комплаенса (система мер и процессов, которая помогает компаниям следовать внутренним правилам и требованиям законодательства), который гарантирует чистоту финансовых операций.

Он добавил, что благодаря этому решению обеспечивается прозрачность и простота транзакций и киргизские власти создают все условия для более прозрачного прохождения этих торговых операций.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Центробанк Киргизии запретил любые платежи за товары без их реальной поставки в страну. В регуляторе объяснили такое решение мерами по обеспечению экономической безопасности и поддержанию финансовой стабильности.

Ограничение для всех поднадзорных Центробанку Киргизии организаций ввели на один год. При этом для государственных компаний, перечень которых должно определить киргизское правительство, сделали исключение.