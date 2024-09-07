Москва, 7 сентября, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Правительство России приняло решение об учреждении посольства в Доминиканской Республике. Соответствующее распоряжение 7 сентября опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская Республика

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, об учреждении посольства РФ в Доминиканской Республике (г. Санто-Доминго)», — говорится в документе.

Министерству иностранных дел поручено установить штатную численность работников посольства и утвердить его штатное расписание.

Отмечается, что расходы на открытие и содержание посольства должны за счёт ассигнований, предусмотренных МИД в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа президент России Владимир Путин назначил Михаила Леденева чрезвычайным и полномочным послом РФ в Никарагуа, освободив его от этой должности в Боливии. Другим указом глава государства назначил Дмитрия Верченко на пост посла России в Боливии.