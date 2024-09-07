Москва, 7 сентября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия рассматривает идею нового вида электронного голосования для пунктов, где нет постоянного интернета, сообщила 7 сентября глава ЦИК Элла Памфилова.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова

«Продумываем ещё один вид голосования, вплоть до традиционного на участке, который мы осовремениваем», — заявила она в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Памфилова добавила, что речь идёт о дистанционном, но не электронном голосовании в населённых пунктах, где отсутствует постоянный интернет. В качестве примера она привела Крайний Север.

Глава ЦИК добавила, что в процесс разработки такого вида голосования вовлечены высокотехнологичные компании.

Ранее 7 сентября глава ЦИК заявила, что голосование на выборах разного уровня в регионах России проходит в штатном режиме. Она напомнила, что 6 сентября начали работу избирательные участки в 49 регионах. Памфилова уточнила, что 8 сентября будут голосовать все 83 региона. К выборам присоединятся регионы, голосование в которых проведут за один день.

В России 6 сентября стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В столице проходят выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва. Проголосовать можно как очно, так и онлайн. Утром 7 сентября глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв сообщил, что на выборах проголосовали более 2 млн человек.