Москва, 7 сентября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Предложение запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию, озвученное депутатами Госдумы от ЛДПР, заслуживает внимания. Такое мнение 7 сентября высказал лидер думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Alexander Zemlianichenko/AP/TASS

«Инициатива ЛДПР <…> заслуживает особого внимания. Это запрос наших избирателей», ― пояснил парламентарий, его слова привели в Telegram-канале фракции.

Васильев заверил, что депутаты фракции «Единая Россия» с коллегами из других фракций совместно с правительством РФ, Ассамблеей народов России и другими общественными организациями продолжат работу над законодательным регулированием этого важного вопроса.

Он также сообщил, что в ГД создана специальная законотворческая комиссия, поступательно работающая над законодательными решениями в вопросах трудовой миграции.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила ограничить право трудовых мигрантов без российского гражданства привозить в страну свои семьи. Авторы законопроекта подчеркнули, что речь идёт о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в России только на основании трудового договора или патента и не имеющих других законных оснований для этого. Члены семей работников с высокой квалификацией являются исключением.

Политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ИА Регнум счёл необходимым этот законопроект. Он поддержал эту инициативу и отметил, что она уже давно назрела. По его словам, подобный закон нужно было принимать раньше.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 5 сентября призвал запретить мигрантам, приезжающим в страну на сезонные работы, привозить свои семьи. Он также отметил, что детей мигрантов, которые получают образование в российских школах, необходимо постепенно заставить учить русский язык.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда. Он поставил задачу правительству вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее.