Ереван, 7 сентября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Армения не присоединилась к декларации Совета Европы о поддержке «расследования» Международного уголовного суда (МУС) в отношении России. Об этом 7 сентября сообщает «Арменпресс» со ссылкой на заявление МИД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Европы

«Пресс-секретарь МИД Ани Бадалян подтвердила, что Армения не присоединилась к декларации с самого начала», — написало издание.

Отмечается, что документ подписали 42 государства, в том числе Эстония, Латвия, Литва, Молдавия и Грузия.

Согласно сообщению Sputnik Армения, в СМИ ранее появлялась информация о том, что Ереван сначала присоединился к декларации, а потом отозвал подпись.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Международный уголовный суд никак не помешает развитию отношений России с заинтересованными странами-партнёрами. Он подчеркнул, что мнение международного большинства шире, чем шоры, заданные МУС.

6 сентября портал News. am сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет представлять республику на саммите БРИКС, который пройдёт с 22 по 24 октября в Казани.